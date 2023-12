Αθλητικά

ΑΕΚ – Σάσαρι: 5 στα 5 και πρόκριση στους “16”

Εντυπωσιακή η «Ένωση» συνέτριψε τους Ιταλούς και εξασφάλισε την πρώτη θέση του 4ου ομίλου.

Με εμφατικό τρόπο, η ΑΕΚ πέτυχε την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες του Basketball Champions League και πέρασε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Το συγκρότημα του Ζοάν Πλάθα συνέτριψε 110-79 την ιταλική Σάσαρι στα Άνω Λιόσια και εξασφάλισε την πρώτη θέση του 4ου ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 31-18, 55-35, 81-59, 110-79

Το ματς εξελίχθηκε σε μονόλογο της Ένωσης, που έπαιξε κατά διαστήματα εκπληκτικό μπάσκετ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το διάστημα εξασφάλισε διαφορά η οποία ήταν αδύνατο να ανατραπεί με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Στα 2'36'' πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου το «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα έγινε για πρώτη φορά διψήφιο (28-16) με τρίποντο του Ραντλ και στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική... τροχιά για να φτάσει στη μέγιστη τιμή του +25 (55-30) λίγο πριν από το ημίχρονο. Στο 22΄ η Σάσαρι μείωσε σε 55-40 καταγράφοντας σερί 10-0, όμως η ΑΕΚ απάντησε προς το τέλος της τρίτης περιόδου και επανέφερε τη διαφορά σε επίπεδα... μη διαχειρίσιμα για τους Ιταλούς (81-59).

Η «κατοστάρα» ήταν θέμα χρόνου και ήλθε διά χειρός Καμπενγκέλε με δίποντο, το οποίο μάλιστα «στρογγύλεψε» τη διαφορά στο +30 (101-71, 4 λεπτά πριν από το τέλος). Πολύ μεγάλη βραδιά για τον Κουζμίνσκας με 21 πόντους και εκπληκτικά ποσοστά (8/11 2π., 1/2 3π.), το ίδιο και και για τον Τίλμαν με 17π., 6ρ., ενώ βοήθησαν στο σκοράρισμα και τη δημιουργία οι ΜακΡέι, Νετζίπογλου που είχαν από 6 ασίστ. Από την ιταλική ομάδα μακράν κορυφαίος ήταν ο Καπελέτι με 5/5 τρίποντα και 6 ασίστ, ενώ θετική παρουσία είχε και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 9 πόντους, 3ρ., 2ασ., 2κλ.

Διαιτητές: Ροσό (Γαλλία), Λίζκα (Πολωνία), Βούλιτς (Κροατία)

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Χατζηδάκης, Φλιώνης 5 (1), Χολ 5 (1), Κουζμίνσκας 21 (1), ΜακΡέι 16 (2), Καμπενγκέλε 10, Καράμπελας 3, Κουζέλογλου 4, ΜακΛέμορ 7 (1), Νετζίπογλου 11 (3), Ραντλ 9 (3), Τίλμαν 17

ΣΑΣΑΡΙ (Πιέρο Μπούκι): Καπελέτι 17 (5), Γκαντίνι, ΜακΚίνι 8 (1), Πιζάνο 3 (1), Ρασπίνο 2, Ταϊρί 21 (4), Χαραλαμπόπουλος 9 (2), Τζεντίλε, Γκομπό 12, Τράιερ 2, Κρούσλιν 5 (1)

