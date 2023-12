Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί σταθμοί την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστοί θα είναι την δύο σταθμοί του Μετρό, με εντολή της ΕΛΑΣ , λόγω συγκεντρώσεων και πορειών για τη συμπλήρωση 15 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

-

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός του μετρό "Πανεπιστήμιο» θα κλείσει αύριο Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση 15 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό του Αλ. Γρηγορόπουλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Δύο φορές σε μία ημέρα κατηγορούμενος σε βάρος της πρώην συζύγου του

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)

Μουσείο Ακρόπολης: Η υδρία του Μειδία θα επιστρέψει προσωρινά από το Βρετανικό Μουσείο