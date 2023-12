Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο - Θάνατος σε γηροκομείο: Έδωσαν καθαριστικό υγρό σε ηλικιωμένη αντί για νερό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε καταγγελία στην Αστυνομία συγγενικό προσώπο της υπερήλικης. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

-







Ο 53χρονος ιδιοκτήτης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, η 28χρονη προσωρινά υπεύθυνη της μονάδας και μια 23χρονη νοσηλεύτρια συνελήφθησαν μετά τον θάνατο 92χρονης, που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη μονάδα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, το πρωί της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με καταγγελία στην αστυνομία συγγενικού της προσώπου, στη γυναίκα, προκειμένου να πάρει τα χάπια της, αντί για νερό δόθηκε καθαριστικό-απολυμαντικό.

Η γυναίκα εξέπνευσε το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ αστυνομικοί αφού συνέλαβαν τα τρία άτομα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προχώρησαν και στην κατάσχεση του μπουκαλιού με το υγρό, στο οποίο θα γίνει ανάλυση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α' Α.Τ. Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε