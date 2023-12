Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μενδώνη: κανένα θέμα μίσθωσης ή δανεισμού

Τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Αυτήν τη στιγμή έχει διαμορφωθεί ένα μοναδικό κλίμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, (αλλά) ένα γενικότερο διεθνές κλίμα για όλα τα βιαίως απομακρυθέντα και κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά από τις χώρες που τα δημιούργησαν», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμία με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στο Λονδίνο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Αυτό ακριβώς το κλίμα και καλλιεργούμε και εκμεταλλευόμαστε», ανέφερε η κ. Μενδώνη βεβαιώνοντας ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σήμερα είναι η ίδια, συνεπής, στις κόκκινες γραμμές. «Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι για μας το μείζον. Και προφανώς, η επανένωση μέσω δανεισμού ή μίσθωσης δεν εννοείται», σημείωσε.

Σχολιάζοντας την αναφορά του κ. Καζαμία στην Υδρία του Μειδία, που μεταφέρθηκε από την Αγγλία και εκτίθεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, η υπουργός Πολιτισμού επεσήμανε ότι «έχει αποκτηθεί το 1772 από το Βρετανικό Μουσείο» και πως «η όποια ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου για το συγκεκριμένο δεν αμφισβητείται. Αυτό, μας το δάνεισε. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση τέτοιο θέμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτά εκλάπησαν από τον Έλγιν, κακοποιήθηκαν, βανδαλίστηκαν, πριονίστηκαν, για να βρεθούν στην Αγγλία, καθώς τα ιστιοφόρα της εποχής δεν μπορούσαν να αντέξουν το μεγάλο τους βάρος. Αλλά και όταν πήγανε στο Βρετανικό Μουσείο κακοποιήθηκαν. Εξακολούθησε μία συμπεριφορά, όχι ιδιαίτερα προστατευτική γιαυτά. Αυτά τα γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε κυριότητα ούτε κατοχή ούτε νομή από το Βρετανικό Μουσείο».

«Έχουμε το απόλυτο δικαίωμα, το απόλυτο καθήκον και την απόλυτη υποχρέωση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αυτό που πηγάζει από τις διεθνείς συμβάσεις και τις συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία, να απαιτούμε διαρκώς την επανένωση και τον οριστικό επαναπατρισμό (των Γλυπτών του Παρθενώνα). Επαναλαμβάνω ότι δεν τίθεται θέμα ούτε μίσθωσης ούτε δανείου», κατέληξε η υπουργός Πολιτισμού.

Νωρίτερα, κ. Καζαμίας είχε καλέσει την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πολιτική «κλειστών θυρών» που ακολουθεί στις διαπραγματεύσεις της με τη Μ. Βρετανία, να κινητοποιήσει τη βρετανική κοινή γνώμη και να δεχθεί την πρόταση του κόμματός του για σύσταση διακομματικής επιτροπής διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στα πρότυπα της επιτροπής για τη διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων. Επίσης, δήλωσε τη στήριξη της Πλεύσης Ελευθερίας σε κάθε σοβαρή πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε αυτό το εθνικό θέμα.

