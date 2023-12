Οικονομία

Ταξί: Νέα απεργία την Πέμπτη

Χωρίς ταξί θα μείνει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η πρωτεύουσα. Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Συνεχίζεται και αύριο Πέμπτη για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με μεγαλειώδη πορεία, στην οποία πήραν μέρος περισσότερα από 1500 ταξί ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της απεργίας που προκήρυξε το ΣΑΤΑ.

Η απεργία συνεχίζεται και αύριο Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου (ολοκληρώνεται στις 06.00 το πρωί της Παρασκευής). Το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο το βράδυ και έχει προγραμματιστεί νέα πορεία με τα ταξί. Συγκέντρωση στις 17.00 μμ το απόγευμα στην συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Καβάλας.

