Απεργία ταξί: “χειρόφρενο” σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας.

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των οδηγών ταξί και αγοραίων τις κινητοποιήσεις.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των οδηγών ταξί και αγοραίων έχουν ξεκινήσει απεργία από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 το πρωί της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου ζητώντας σταθεροποίηση του φορολογικού ορίου και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων αποφάσισε να προχωρήσει από την Δευτέρα 4/12/23 και ώρα 5:00 και μέχρι και την Παρασκευή στις 5:00 το πρωί σε δύο επαναλαμβανόμενες 48ωρες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για οικονομική εξόντωση και εξαθλίωση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, σημειώνοντας πως η φορολόγηση με τεκμαρτό εισόδημα θα προκαλέσει υπέρμετρη επιδείνωση της κατάστασης όπου θα μας οδηγήσει στο κλείσιμο ή σε έξοδο από το επάγγελμα.

Από την πλευρά του το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, με σχετική ανακοίνωσή του συμμετέχει στις κινητοποιήσεις εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτηση χιλιάδων αυτοκινητιστών για την φοροληστρική επίθεση της κυβέρνησης.

