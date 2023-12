Οικονομία

Θεσσαλονίκη - Ταξί: απεργία “διαρκείας” για το φορολογικό νομοσχέδιο

Από πότε θα μείνει χωρίς ταξί η Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής»

Χωρίς ταξί θα μείνει από τη Δευτέρα και για τέσσερις μέρες η Θεσσαλονίκη, καθώς οι ιδιοκτήτες θα συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΙΑΤΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» από τη Δευτέρα 04/12/2023 και από ώρα 05:00 ξεκινούν οι 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής 05:00π.μ.

«Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση την οποία διέρχεται ο κλάδος μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι και στην Αθήνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής γίνεται γνωστό ότι προκηρύσσεται 48ώρη απεργία για τα ταξί, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο.

