Νίκαια: Ληστής μαχαίρωσε 45χρονο στη μέση του δρόμου

Το θύμα αρνήθηκε να υποκύψει στις απειλές και ο ληστής τον μαχαίρωσε επανειλημμένα.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Νίκαια. Σύμφωνα με το newsit.gr, ληστής προσέγγισε έναν 45χρονο όποιος περπατούσε σε κεντρικό σημείο, τον απείλησε με μαχαίρι για να του αρπάξει το πορτοφόλι και όταν εκείνος αντέδρασε, ο άγνωστος όρμησε πάνω του και τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε από τη σύντροφο του, στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30, όταν το θύμα βάδιζε αμέριμνο επί της οδού 7ης Μαρτίου στην Νίκαια. Χωρίς να καταλάβει το παραμικρό, τον πλησίασε ένας άγνωστος, ο οποίος κρατούσε ένα τεράστιο μαχαίρι. Με επιτακτικό ύφος, του ζήτησε το πορτοφόλι του και ό,τι πολύτιμο κουβαλούσε πάνω του. Ο άνδρας αρνήθηκε, του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις απειλές και προσπάθησε να τον προσπεράσει για να φύγει. Ο ληστής με το μαχαίρι αποφασισμένος όμως να αρπάξει τη λεία του όρμησε πάνω του και άρχισε να τον μαχαιρώνει στην κοιλιά.

Στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας και έγινε καπνός στα στενά της περιοχής. Το θύμα, με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, πήγε στο σπίτι του, και με την σύντροφό του μετέβησαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου γιατροί έκριναν που πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

