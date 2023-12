Life

Easy 97.2: Εορταστικός διαγωνισμός από τον σταθμό των Χριστουγέννων της Αθήνας!

Η "πρόκληση" για τους ακροατές του easy 97.2 του σταθμού των Χριστουγέννων της Αθήνας και το δώρο για τον νικητή...

«Συντροφιά», «αγκαλιά», «ασφάλεια», «καλοσύνη», «ευτυχία», «αγάπη», «χαλάρωση»: αυτά είναι κάποια από τα συναισθήματα για τα οποία μιλάμε φέτος στον πιο χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, easy 97.2, καλώντας τους ακροατές μας να αποτυπώσουν την κάθε λέξη σε ένα story.

Ο easy 97.2, ο σταθμός που για 11η χρόνια φέρνει 1ος τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, επανέρχεται με έναν όμορφο, γεμάτο συναισθήματα digital διαγωνισμό. Ο Σταθμός των Χριστουγέννων σε καλεί να ανεβάσεις κι εσύ το δικό σου στόρι με τα συναισθήματά σου και να μπεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ακουστικά JBL με δυναμικό ήχο!

Φέτος τα Χριστούγεννα, ενώνουμε τη «φωνή» μας, μαζί με όλους τους ακροατές, για καλό σκοπό, φτιάχνοντας παρέα αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα! «Αιχμαλωτίζουμε» τη στιγμή που θεωρούμε ιδανική για να ταιριάξει σε κάθε συναίσθημα και τη μοιραζόμαστε…όλοι με όλους.

Μείνετε συντονισμένοι στον easy 97.2 και ετοιμαστείτε να δημιουργήσουμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις!

easy 97.2, ο Σταθμός των Χριστουγέννων

Άκου easy 97.2 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play

