Κόσμος

Περού: Αποφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 85χρονος πρώην πρόεδρος του Περού, εξέτιε ποινή κάθειρξης 25 ετών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

-







Ο περουβιανός πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), 85 ετών, αφέθηκε ελεύθερος χθες Τετάρτη από τη φυλακή όπου εξέτιε από το 2009 ποινή κάθειρξης 25 ετών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αφού επανήλθε σε ισχύ χάρη που του δόθηκε το 2017, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Φουχιμόρι, ο οποίος πάσχει από αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας —καρδιοπάθεια, παθήσεις του αναπνευστικού, του νευρολογικού συστήματος...— βγήκε στις 18:29 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:29 σήμερα ώρα Ελλάδας) από τη φυλακή Μπαρβαντίγιο, σε εγκατάσταση της αστυνομίας, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, κι επιβιβάστηκε σε γκρι SUV που αναχώρησε.

Η αποφυλάκιση του κ. Φουχιμόρι έγινε παρά την αντίθεση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είχε ταχθεί εναντίον της απελευθέρωσής του με απόφασή του το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 190 σημεία