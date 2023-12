Κοινωνία

Επίσκεψη Ερντογάν: Προσαγωγές Κύπριων φοιτητών και Κούρδων

Οι Κύπριοι οι φοιτητές είχαν ανοίξει πανό με συνθήματα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έξω από τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην προσαγωγή Κύπριων φοιτητών έξω από τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι φοιτητές είχαν ανοίξει πανό με συνθήματα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έφτασε περίπου στις 10:30 στην Αθήνα.

Παράλληλα προσήχθησαν και Κούρδοι οι οποίοι είχαν βρεθεί στο σημείο προκειμένου να αποδοκιμάσουν την επίσκεψη του Ερντογάν και των συνεργατών του στην Αθήνα.

