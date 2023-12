Πολιτική

Ερντογάν: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα που να μη μπορεί να λυθεί

Επίθεση φιλίας από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, που ζητά «η Ελλάδα και η Τουρκία να δώσουν το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με τα κοινά βήματά τους».

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ παρουσίασε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα και δημοσίευσε αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έκανε από κοινού με τον πρωθυπουργό.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζητά η Ελλάδα και η Τουρκία να δώσουν το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με τα κοινά βήματά τους και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας που να μην μπορεί να λυθεί.

Η ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ως εξής:

Πραγματοποιήσαμε σήμερα την πέμπτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Αθήνα

Με τη Διακήρυξη των Αθηνών για Φιλία και Καλή Γειτονία, επιβεβαιώσαμε στο υψηλότερο επίπεδο τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας.

Συμφωνούμε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών από περίπου 5 δισ. δολάρια σε 10 δισ. δολάρια.

Στις συνομιλίες μας, επισημάναμε τη σημασία των συγκοινωνιακών έργων, όπως η κατασκευή δεύτερης γέφυρας στο συνοριακό πέρασμα των Ιψάλων-Κήπων.

Συζητήσαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Χαιρετίσαμε το κλείσιμο του καταυλισμού του Λαυρίου.

Η τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα και η ελληνική μειονότητα στη χώρα μας αποτελούν τα δομικά στοιχεία του ανθρώπινου και πολιτιστικού μας πλούτου.

Η ενίσχυση της ηρεμίας και της ευημερίας των μειονοτήτων θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μας.

Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή.

Είναι ειλικρινής επιθυμία μας να επιλύσουμε τα υφιστάμενα προβλήματά μας μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, καλής γειτονίας και κοινών προσπαθειών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Είμαστε δύο γειτονικές χώρες που μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια γεωγραφία, το ίδιο κλίμα και ακόμη και τον ίδιο πολιτισμό σε πολλούς τομείς.

Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας.

Θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με κοινά βήματα που θα κάνουμε ως Τουρκία-Ελλάδα.

Σας λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας που να είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να λυθεί…

Το State Department χαιρετίζει την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου του State Department: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν με σθεναρό τρόπο τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή.





