Κορωπί: Σε αγνοούμενο ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλιακή περιοχή

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση 46χρονου αγνοούμενου. Το θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε δύσβατη παραλιακή θαμνώδη περιοχή.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση 46χρονου αγνοούμενου Νίκου Κλειδώνη. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στις 03/11/2023 σε δύσβατη παραλιακή θαμνώδη περιοχή, στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Σήμερα, 08/12/2023, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε ότι έγινε η ταυτοποίηση και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον Νίκο Κλειδώνη, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Ο Νίκος Κλειδώνης, 46 ετών, εξαφανίστηκε στις 28/08/2023 από την περιοχή του Κορωπίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Νίκου Κλειδώνη στις 04/09/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

