"Υγεία πάνω απ' όλα": νοθεία στο ελαιόλαδο, έλεγχος γονιμότητας και δυσανάγνωστη γραφή

Εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Συγκλονιστικές εικόνες και στοιχεία δείχνουν πώς μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί αν οι γονείς ποστάρουν φωτογραφίες του.

Είναι ανησυχητικό αν το παιδί μας γράφει δυσανάγνωστα και ακατάστατα ;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Δυνατό μήνυμα για όλες τις γυναίκες από τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Αποκλειστικά στο «Υγεία πάνω απ’ όλα»: Ερευνητές του ΕΚΠΑ αποκαλύπτουν στοιχεία για τα νοθευμένα ελαιόλαδα στη χώρα μας.

Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν ετήσιο έλεγχο γονιμότητας;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Είναι επικίνδυνη η αναισθησία στα ζώα; Πότε πρέπει να αποφεύγεται η νάρκωση;

«Υγεία Πάνω Απ' Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

