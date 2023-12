Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χεζόνια: Θα ήθελα πολύ να γυρίσω…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κίνηση τους προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, μετά την νίκη της Ρεάλ στο ΟΑΚΑ.

-

«Είτε είμαι στη Ρωσία είτε στην Ισπανία, θα ήθελα πολύ να παίξω ξανά στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα μου, είμαι χαρούμενος εδώ και θα προτιμήσουν να μιλήσουν μαζί μου μόλις λήξει το συμβόλαιό μου».

Με αυτά τα λόγια ο Κροάτης φόργουορντ Μάριο Χεζόνια θέλησε να...ξεκαθαρίσει, δίνοντας συνέχεια, στη χθεσινή (7/12) στοργική υποδοχή που γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, στην αναμέτρηση της Euroleague.

Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει σε βασικό δημοσίευμά της, η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας «AS», με τίτλο «Ο Παναθηναϊκός λατρεύει τον Χεζόνια».

Πολλοί είναι εκείνοι που επικεντρώθηκαν, περισσότερο ακόμα από την εξαιρετική του εμφάνιση, αποφασιστική στη νίκη (78-90) της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, στην αντίδραση του επιθετικού μετά τη νίκη του ΠΑΟ στο γήπεδο, όταν πλησίασε τους οπαδούς και έκανε μια χειρονομία που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «τα λέμε αργότερα» ή «θα ξαναβρεθούμε».

Και η ισπανική εφημερίδα σημειώνει ότι «σε κάθε περίπτωση, η πράσινη σκιά του Παναθηναϊκού μεγαλώνει. Ο αθηναϊκός σύλλογος έχει ήδη αναγνωρίσει ότι το επόμενο καλοκαίρι θα χτενίσει ξανά την αγορά σε αναζήτηση μεγάλων μεταγραφών, με την εμμονή να είναι και πάλι ένα από τα σημεία αναφοράς στην Ευρωλίγκα. Και ο Χεζόνια είναι ένας ξεκάθαρος στόχος, σε σημείο που λίγοι αμφιβάλλουν ότι, τουλάχιστον, θα υπάρξει μια μεγάλη πρόταση για να επιστρέψει σε μια ομάδα όπου ήταν πολύ χαρούμενος και ανακάλυψε ξανά το παιχνίδι του μετά τις κακές στιγμές του στο ΝΒΑ».

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Θεσσαλονίκη: ‘Έκλεψε κράνος αστυνομικού για... challenge στο TikTok!

Πατήσια: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο