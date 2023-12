Κοινωνία

Κολωνός: άνδρας παρενόχλησε κοπέλες στον δρόμο

Ο άνδρας, συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος δύο νεαρών κοριτσιών.

Συνελήφθη, τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/12) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Κολωνού 55χρονος από την Αίγυπτο κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος προσέγγισε 2 νεαρές κοπέλες και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα.

Κατόπιν αναζητήσεων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσε απόφαση, για το αδίκημα της προσβολής δημόσιας ευπρέπειας με ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

