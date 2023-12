Κόσμος

Πούτιν: Υποψήφιος και πάλι για πρόεδρος της Ρωσίας (βίντεο)

Πότε και πώς, ο ρώσος υγέτης ανακοίνωσε τη νέα υποψηφιότητά του, η οποία ουσιαστικά συνεπάγεται και την επανεκλογή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή σε στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία ότι θα είναι υποψήφιος για νέα προεδρική θητεία στις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2024, μια κίνηση που θα επιτρέψει στον πρώην πράκτορα της KGB να παραμείνει στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Ο Πούτιν, που παρέλαβε την προεδρία από τον Μπόρις Γέλτσιν την τελευταία ημέρα του 1999, έχει ήδη υπηρετήσει ως πρόεδρος για μεγαλύτερο διάστημα από οποιονδήποτε άλλον ηγέτη της Ρωσίας από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν, ξεπερνώντας ακόμη και τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ που παρέμεινε για 18 χρόνια στην εξουσία.

Αφού ο Πούτιν απένειμε σε βετεράνους του πολέμου της Ουκρανίας την ανώτατη στρατιωτική διάκριση της Ρωσίας, το χρυσό αστέρι του Ήρωα της Ρωσίας, ένας αντισυνταγματάρχης ονόματι Αρτιόμ Ζόγκα, διοικητής του Τάγματος Σπάρτα, ζήτησε από τον πρόεδρο να είναι ξανά υποψήφιος.

“Δεν θα κρύψω ότι είχα άλλες σκέψεις σε άλλες στιγμές αλλά τώρα είναι ώρα να πάρω μια απόφαση“ είπε ο Πούτιν στον Ζόγκα και σε άλλους παρασημοφορεμένους στρατιώτες. “Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα είμαι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου”, φαίνεται από τηλεοπτικά πλάνα να λέει ο Πούτιν μέσα στην Αίθουσα Γκεοργκιέφκσι, τμήμα του Μεγάλου Μεγάρου του Κρεμλίνου.

Ο Ζόγκα δήλωσε μετά στους δημοσιογράφους πως είναι πολύ χαρούμενος που ο Πούτιν συναίνεσε στο αίτημα, προσθέτοντας πως όλη η Ρωσία θα υποστηρίξει την απόφαση. Το Reuters μετέδωσε τον περασμένο μήνα πως ο Πούτιν είχε αποφασίσει να είναι υποψήφιος.

Για τον 71χρονο Ρώσο ηγέτη, οι εκλογές είναι μια τυπική διαδικασία. Με την υποστήριξη του κράτους, των κρατικών μέσων ενημέρωσης και σχεδόν χωρίς κανέναν δημόσια διαφωνούντα που να προέρχεται από το κυρίαρχο ρεύμα, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει. Αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί θεωρούν τις εκλογές δημοκρατικό φύλλο συκής για τη διεφθαρμένη δικτατορία της Ρωσίας του Πούτιν.

Υποστηρικτές του Πούτιν απορρίπτουν αυτήν την ανάλυση, επικαλούμενοι ορισμένες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι απολαμβάνει ποσοστά υποστήριξης άνω του 80%. Λένε πως ο Πούτιν αποκατέστησε την τάξη και μέρος της επιρροής που έχασε η Ρωσία στη διάρκεια του χάους κατά τη σοβιετική κατάρρευση.

Μπορεί ο Πούτιν να μην αντιμετωπίζει πραγματικό ανταγωνισμό στις εκλογές, όμως είναι αντιμέτωπος με τις πιο σοβαρές προκλήσεις που είχε απέναντί του οποιοσδήποτε επικεφαλής του Κρεμλίνου από τότε που ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πάλευε με την καταρρέουσα Σοβιετική Ένωση πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε στη μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση από την εποχή της κρίσης των πυραύλων της Κούβας το 1962, οι δυτικές κυρώσεις έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο εξωτερικό σοκ στη ρωσική οικονομία για δεκαετίες και ο Πούτιν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αποτυχημένη ανταρσία από τον πιο ισχυρό μισθοφόρο της Ρωσίας, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον Ιούνιο. Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα δύο μήνες μετά την ανταρσία. Από τότε ο Πούτιν ενέτεινε τον έλεγχό του.

Η Δύση θεωρεί ότι ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και δικτάτορας που έχει οδηγήσει τη Ρωσία σε μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή εδαφών στην Ουκρανία η οποία έχει εξασθενίσει τη Ρωσία και έχει ενισχύσει την ουκρανική εθνική συνείδηση, ενώνοντας παράλληλα τη Δύση και δίνοντας και πάλι μια αποστολή στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν, ωστόσο, παρουσιάζει τον πόλεμο ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης μάχης με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες σύμφωνα με την ελίτ του Κρεμλίνου έχουν ως στόχο να διαμελίσουν τη Ρωσία, να υφαρπάξουν τους τεράστιους φυσικούς πόρους της και στη συνέχεια να στραφούν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την Κίνα.

