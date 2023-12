Κοινωνία

Πολιτική Προστασία: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο αναδιάρθρωσης όλης της υπηρεσίας

Πόσες θα είναι πλέον οι μονάδες δασικών επιχειρήσεων και ποιες άλλες αλλαγές επέρχονται. Πώς τοποθετήθηκε η αντιπολίτευση.

Κατά πλειοψηφία και μόνο από τη ΝΔ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις» από την Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο επί της Αρχής και στο Σύνολό το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η υπουργική τροπολογία που αφορά στη σύσταση 16 Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων στην επικράτεια υπερψηφίστηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Σπαρτιάτες. Την καταψήφισαν ΚΚΕ και Νίκη ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου τόνισε πως αυτό «εστιάζει στην πρόγνωση και στην πρόληψη. Η Πολιτική Προστασία αναβαθμίζεται» και πρόσθεσε πως «αποκτούμε 10 νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων και πλέον ανέρχονται σε 16 σε όλη την Επικράτεια».

