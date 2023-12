Πολιτική

Λάρισα - Κεφαλογιάννης: Επιθεώρησε τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων

Ποιοι παράγοντες συνόδευσαν τον κ. Κεφαλογιάννη και ποιες μονάδες και σχηματισμούς επισκέφτηκε προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητά τους.

Tο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (404 ΓΣΝ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), την 390 Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (390 Μ.ΜΕΑ) και την 337 Μοίρα επισκέφθηκε την Παρασκευή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κατά τις επισκέψεις του στο ΕΚΑΕ, την 390 Μ.ΜΕΑ/Φ και την 337 Μ ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή, το επιχειρησιακό τους έργο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από το διευθυντή Β' Κλάδου του ΑΤΑ ταξίαρχο Γιάννη Χατζηγεωργίου, το διοικητή ΕΚΑΕ ταξίαρχο Νίκο Νικολάου, το διοικητή της 110 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) σμήναρχο Δημοσθένη Ντόλα, το διοικητή 390 Μ.ΜΕΑ/Φ αντισμήναρχο Ηλία Σακκά και το διοικητή 337 Μοίρας αντισμήναρχο Γιάννη Τζικόπουλο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κεφαλογιάννης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει έναν ουσιαστικό, ενδελεχή και εποικοδομητικό διάλογο με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό της 337 Μ, ενώ επισκέφθηκε το υπόστεγο συντήρησης των αεροσκαφών της Μοίρας, καθώς και το πλήρωμα επιφυλακής. Τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας συνόδευε ο Αρχηγός ΑΤΑ αντιπτέραρχος Γιώργος Φασούλας.

Εξάλλου ο κ. Κεφαλογιάννης ενημερώθηκε από το διοικητή του 404 ΓΣΝ συνταγματάρχη Χρήστο Αντωνίου για τη δομή, τη στελέχωση και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες και η προοπτική του. Τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας συνόδευε στο 404 ΓΣΝ ο υποδιοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) υποστράτηγος Δημήτρης Μπολομύτης.

