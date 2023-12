Κοινωνία

Μοσχάτο: Φωτιά σε διαμέρισμα - Κινδύνευσε μητέρα και τα παιδιά της

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τα ξημερώματα του Σαββάτου η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Λυκούργου στο Μοσχάτο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν άτομα, καθώς οι ένοικοι του διαμερίσματος, μια γυναίκα με τα παιδιά της, κατέβηκαν μόνοι τους από το διαμέρισμα.

Για προληπτικούς λόγους κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα διαμερίσματα καθώς στο σημείο έσπευσε και επιχείρησε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυκούργου στο Μοσχάτο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 8, 2023

