Φραγκογιάννης: Τα οφέλη από τις 15 συμφωνίες Ελλάδας - Τουρκίας

Στα δεδομένα που οδήγησαν στην υπογραφή 15 συμφωνιών Ελλάδας-Τουρκίας και στα οφέλη που προκύπτουν από σημαντικές συμφωνίες αναφέρεται σε άρθρο του στα "Νέα" ο υφ. Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια.

Στα δεδομένα που οδήγησαν στην υπογραφή 15 συμφωνιών της Θετικής Ατζέντας στο πλαίσιο της 5ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και στα οφέλη που προκύπτουν από σημαντικές συμφωνίες αναφέρεται σε άρθρο του με τίτλο "Μια Γέφυρα με ουσιαστική και συμβολική αξία", σήμερα, στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Ο κ. Φραγκογιάννης τονίζει αρχικά τους λόγους της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εξέλιξη αυτή:

α) Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρεζέπ Ταγίπ Ερτογάν στην Αθήνα, μετά από 6 χρόνια, αντανακλά το κλίμα συνεργασίας και διαλόγου που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή τη στιγμή.

β) Η διατήρηση του κλίματος αυτού είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούν συνεργασίες και συγκλίσεις.

γ) Η Τουρκία είναι μια χώρα με υπολογίσιμη δύναμη στην ανήσυχη ιστορικά και πολιτισμικά γειτονιά μας.

δ) Ως Ελλάδα επιδιώκουμε σταθερά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα, διατηρώντας παράλληλα ξεκάθαρες θέσεις στα εθνικά μας θέματα και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ενδεικτικά και χαρακτηριστικά, στη συνέχεια, αναφέρεται σε μία από τις συμφωνίες με εμφανές οικονομικό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα. Την κοινή διακήρυξη που συνυπέγραψαν η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τη Γενική Δ/νση Αυτοκινητοδρόμων Τουρκίας για την κατασκευή της δεύτερης γέφυρας (Κήποι-Ύψαλα) στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο. "Στο πλαίσιο αυτής, η ελληνική πλευρά δεσμεύεται να αναβαθμίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του συνοριακού σταθμού στους Κήπους. Με την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής των υπαρχουσών εγκαταστάσεων τόσο σε επίπεδο κτιρίων όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού - θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος εξυπηρέτησης των διερχομένων. Σε επόμενο στάδιο, προβλέπεται η κατασκευή νέου, σύγχρονου χερσαίου συνοριακού σταθμού στις Καστανιές, σε νέα θέση εκτός του οικιστικού ιστού, ώστε να εξυπηρετούνται και οι διερχόμενοι από την ευρωπαϊκή οδό 80, ιδίως όσοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Κωνσταντινούπολη - Σόφια. Είναι προφανής η προστιθέμενη αξία των έργων αυτών όχι μόνο για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τουριστικών και επαγγελματικών, αλλά και για τη συνολική ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής".

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αποσαφηνίζει ότι "νέα πνοή στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις δίνουν επίσης τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων προώθησης επενδύσεων (EG- Invest in TR) και των φορέων εξαγωγικών πιστώσεων (ECG- Eximbak) των δύο χωρών, καθώς και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και τουρκικού Υπουργείου Βιομηχανίας & Τεχνολογίας για την ανάπτυξη δομών δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων".

Επισημαίνει επίσης "την αξία του μνημονίου που υπεγράφη από τους εθνικούς φορείς έρευνας και τεχνολογίας των δύο χωρών και προβλέπει την προκήρυξη κοινού διαγωνισμού σε τομείς αιχμής και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και την πρωτοβουλία διεξαγωγής διαδικτυακού διαγωνισμού για μαθητές και σπουδαστές (Hackathon). Η σημασία τους έγκειται στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων της Ελλάδας και της Τουρκίας".

Τέλος ο κ. Φραγκογιάννης υπογραμμίζει ότι "οι άρρηκτοι γεωγραφικοί δεσμοί μας με την Τουρκία είναι προς όφελός μας να συμβαδίζουν με μια ήρεμη και γόνιμη γειτονία".

