FIFA: Τρεις υποψηφιότητες για το Μουντιάλ Γυναικών 2027

Η FIFA γνωρστοποίησε ότι μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Η FIFA γνωρστοποίησε ότι μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027. Πρόκειται για τις συνυποψηφιότητες Βελγίου-Ολλανδίας-Γερμανίας και ΗΠΑ-Μεξικού, καθώς και για την ανεξάρτητη υποψηφιότητα της Βραζιλίας.

Η απόφαση θα ληφθεί μετά από δημόσια ψηφοφορία στο επόμενο Συνέδριο της FIFA στις 17 Μαΐου 2024 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Στις 25 Νοεμβρίου, η Νότια Αφρική ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την διαδικασία επιλογής, προτιμώντας να «παρουσιάσει μια υποψηφιότητα καλύτερα προετοιμασμένη για το 2031».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη φιλοξενήσει μόνο τα Παγκόσμια Κύπελλα του 1999 και του 2003 και η Γερμανία το 2011.

Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών φιλοξενήθηκε από κοινού από την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία το καλοκαίρι του 2023 και το κατέκτησε η Ισπανία.

