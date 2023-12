Κόσμος

Λαβρόφ: Η επίθεση της Χαμάς δεν δικαιολογεί τη συνολική τιμωρία των Παλαιστινίων

Τι δήλωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Λαβρόφ.

O Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι αποδεκτό για το Ισραήλ να χρησιμοποιεί την τρομοκρατική επίθεση που έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ως δικαιολογία για τη συνολική τιμωρία των Παλαιστινίων, ενώ κάλεσε για τη διεθνή εποπτεία των εδαφών στη Γάζα.

Τα άρματα μάχης του Ισραήλ προωθούνται σήμερα προς το κέντρο της Χαν Γιούνις, στο πλαίσιο μιας νέας επιθετικής επιχείρησης προς την καρδιά του κεντρικού τμήματος της πόλης, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

"Η Δύση προσπαθεί να εξουθενώσει τη Ρωσία στην Ουκρανία"

ΟΡώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Δύση προσπαθεί να εξουθενώσει τη Ρωσία στην Ουκρανία, ενώ στην περίπτωση διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, τότε, το Κίεβο θα έχει μία ευκαιρία να αλλάξει το δικό του προεδρικό διάταγμα.

“Άπτεται στους Ουκρανούς ν’ αναγνωρίσουν πόσο βαθιά βρίσκονται μέσα στην τρύπα που τους έριξαν οι Αμερικανοί”,

