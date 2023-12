Αθλητικά

Superleague χωρίς φιλάθλους αποφάσισε η κυβέρνηση (βίντεο)

Ποια άλλα μέτρα θα επιβάλλει η πολιτεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της οπαδικής βίας.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι:

1 Η διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών της Super league 1 από σήμερα μέχρι και 12 Φεβρουαρίου 2024. Το συγκεκριμένο μέτρο θα επεκταθεί και σε εκείνες τις ομάδες Β των συλλόγων της Super League 1 που συμμετέχουν στη Super League. Το συγκεκριμένο μέτρο δύναται να επεκταθεί κατά περίπτωση και σε εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες. Παραδείγματος χάριν ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί και το ματς του Ολυμπιακού με την Μπατσκα Τόπολα για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη (14/12, 22.00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του Πειραιά.

2 Η εγκατάσταση και η λειτουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας στα γήπεδα των ομάδων της Super League 1.

3 Η εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

4 Η επιβολή αυτόματων κυρώσεων κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων, ανεξαρτήτως όσων προβλέπονται από τη Δικαιοσύνη.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου: «Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Σήμερα, με τις ανακοινώσεις της ομολογεί ότι οι μέχρι τώρα εξαγγελίες της ήταν ατελέσφορες και ανίκανες να αντιμετωπίσουν την οπαδική βία. Έχουν περάσει μόλις λίγοι μήνες από την ανακοίνωση του νέου αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί να εφαρμόσει. Έτσι, σήμερα εξαγγέλθηκε για άλλη μια φορά η τοποθέτηση καμερών στα γήπεδα και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των φιλάθλων, που ευχόμαστε να γίνει το συντομότερο. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση κλείνει για δύο μήνες τους αθλητικούς χώρους σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, που πλήττει την πλειοψηφία των υγιών φιλάθλων και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ευθύ και καθαρό τρόπο προτείνει όσοι εμπλέκονται σε πράξεις οπαδικής βίας ή έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα, να τους απαγορεύεται δια βίου η είσοδος σε αθλητικούς χώρους. Για να έχει επιτυχία το μέτρο θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ταυτοποίησης, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, η κυβέρνηση ας σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της και να αντιμετωπίσει μαζί με τη δικαιοσύνη και την αστυνομία τη βαριά εγκληματικότητα, που χρησιμοποιεί κάποιες φορές τον αθλητισμό ως προκάλυμμα».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας στους αθλητικούς χώρους είναι ο αθλητισμός χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα σε αντίθεση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή έναν αθλητισμό χωρίς φιλάθλους. Άλλωστε και οι λεγόμενοι “οπαδικοί στρατοί”, επίσημοι ή ανεπίσημοι, καμία σχέση δεν έχουν με τον αθλητισμό, τον οποίο χρησιμοποιούν ως προκάλυμμα για άλλου είδους επιδιώξεις και δραστηριότητες. Γι’ αυτό το λόγο ακόμη και ο όρος “οπαδική βία” είναι παραπλανητικός, γιατί ουσιαστικά αφήνει στο απυρόβλητο την επιχειρηματική δράση στο χώρο του αθλητισμού, τα παζάρια και τους ανταγωνισμούς των μεγαλοεπιχειρηματιών, από όπου απορρέουν και τα φαινόμενα βίας που θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τις ανθρώπινες ζωές. Καμία κυβέρνηση δεν τολμά και δεν θέλει να κόψει το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους “οπαδικούς στρατούς”, ακόμη και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό που κατά τ’ άλλα θα έπρεπε να προστατεύει τους αθλητικούς χώρους. Αντίθετα όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν τη σαπίλα του “αθλητισμού - εμπόρευμα” και της “ομάδας - επιχείρηση” με διάφορους τρόπους. Γι’ αυτό το λόγο εδώ και χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια ακριβώς μέτρα “αυστηροποίησης”, τα ιδιώνυμα αδικήματα, οι πρακτικές συλλογικής ευθύνης, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, αφού δεν θίγεται ο πυρήνας του προβλήματος. Το μόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι το “μενού” και η διάρκεια των μέτρων. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, το πολύ-πολύ η βία να “μετακομίσει” λίγα μέτρα έξω από τα γήπεδα ή σε άλλα αθλήματα πλην ποδοσφαίρου, όπως άλλωστε βλέπουμε να συμβαίνει. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν και εξοργίζονται με την υποκρισία και την εντυπωσιοθηρία τέτοιων κυβερνητικών μέτρων. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να γίνει αντιληπτή και η αιτία του προβλήματος. Είναι καιρός ο λαός, η νεολαία, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί των ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα φαινόμενα σήψης, να δουν ότι το ποδόσφαιρο και συνολικά ο αθλητισμός μπορεί να υπάρχει και να αναπτύσσεται προς όφελος τους χωρίς την επιχειρηματική δράση και τα παράγωγά της».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, είναι ο ορισμός της γελοιοποίησης του «κράτους της Νέας Δημοκρατίας». Πρόκειται για μία απόφαση που επιβεβαιώνει την ανικανότητα της ΝΔ να επιβάλλει το νόμο και την τάξη, καθώς θυμίζει το γνωστό ρητό «πονάει δόντι κόβει κεφάλι». Λόγω της ανεπάρκειας και της κυβερνητικής ανικανότητας να συλλάβουν τους «λίγους» της εγκληματικής οργάνωσης, τιμωρούν τους «πολλούς». Το εξοργιστικό είναι ότι ενώ η απόπειρα δολοφονίας του αστυνομικού έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου σε αγώνα βόλεϊ, η κυβέρνηση τιμωρεί συλλήβδην όλες τις ομάδες και όλα τα αθλήματα! Κάπως έτσι, αποκαλύφθηκε και η υποκρισία της κυβερνητικής επωδού «δεν γίνεται να μην μπορούν να πηγαίνουν οικογένειες με τα παιδιά τους στα γήπεδα» που εκστομίζουν τόσες ημέρες οι κυβερνώντες. Τι αποφάσισαν; Να μην πηγαίνει κανείς στα γήπεδα. Ούτε οι οικογένειες, ούτε τα παιδιά τους!».

