Οπαδική βία - Super League 1: Κεκλεισμένων των θυρών όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου το επόμενο δίμηνο

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ανακοπή της οπαδικής βίας στα γήπεδα της χώρας.

Σε συμπληρωματική ενημέρωση από την κυβέρνηση, επισημαίνεται ότι το μέτρο της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και της παρουσίας θεατών έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024, όπως προβλέπεται και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ισχύει και στους αγώνες ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και φιλικών αγώνων, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ανακοινώσει τα παρακάτω μέτρα:

Η διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών της Super league 1 από σήμερα μέχρι και 12 Φεβρουαρίου 2024. Το συγκεκριμένο μέτρο θα επεκταθεί και σε εκείνες τις ομάδες Β των συλλόγων της Super League 1 που συμμετέχουν στη Super League. Το συγκεκριμένο μέτρο δύναται να επεκταθεί κατά περίπτωση και σε εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες. Παραδείγματος χάριν ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί και το ματς του Ολυμπιακού με την Μπατσκα Τόπολα για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη (14/12, 22.00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του Πειραιά. Η εγκατάσταση και η λειτουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας στα γήπεδα των ομάδων της Super League 1. Η εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η επιβολή αυτόματων κυρώσεων κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων, ανεξαρτήτως όσων προβλέπονται από τη Δικαιοσύνη.

