“The 2Night Show”: Σαμπάνης - Μπουζούρη στην παρέα της Δευτέρας (εικόνες)

Με ξεχωριστούς καλεσμένους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα μας συντροφεύσει το βράδυ της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1.

-

Απόψε, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2NightShow» την Παρθενόπη Μπουζούρη, την αγαπημένη ηθοποιό του θεάτρου που έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στην επιτυχημένη σειρά «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1.

Πώς από πτυχιούχος της Γεωπονικής, κατέληξε στη Δραματική σχολή;

Ποιος ήταν ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τηλεόραση και πώς κατάφερε να πάρει τον ρόλο της στη «Μάγισσα»;

Τι λέει για την Πολυξένη και πώς θα επηρεάσει τις εξελίξεις της σειράς;

Τέλος, μιλάει για τις «Γυναίκες on the rocks», τη μουσική παράσταση, στην οπoία συμμετέχει μαζί με την Αναστασία Μουτσάτου και τη Φωτεινή Βελεσιώτου.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής και συνθέτης μιλάει για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την επαγγελματική του πορεία.

Γιατί το «καλό παιδί» είναι εξίσου ύποπτο με το «κακό παιδί»;

Ποιος ήταν ο λόγος που ακύρωσε τη συναυλία στη Σάμο το καλοκαίρι;

Τι ήταν αυτό που του είπε ο Αντώνης Ρέμος και που τον συντροφεύει ως σήμερα; Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του; Τι σύνδεση έχει ο Γιώργος Νταλάρας με τους γονείς του;

Γιατί νιώθει πως το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα του είναι η συνεργασία του με τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Πάνο Κατσιμίχα; Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή στον Βοτανικό και εξηγεί γιατί δεν τον ενοχλεί που δεν έχει κάνει χριστουγεννιάτικες διακοπές τα τελευταία 17 χρόνια.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης