“The 2night show” - Σαμπάνης: οι συνεργασίες, το αιμάτωμα και οι φήμες για εγκυμοσύνη της συντρόφου του (βίντεο)

Τι εξομολογήθηκε στην εκπομπή "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο δημοφιλής συνθέτης και τραγουδιστής.

Ο Γιώτγος Σαμπάνης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δημοφιλής συνθέτης και τραγουδιστής, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αιμάτωμα στον λαιμό του και τα όσα γράφτηκαν, τους καλλιτέχνες που τον βοήθησαν καθώς και για την προσπάθειά του να συνεργαστεί και πάλι με τον Πασχάλη Τερζή. Επιπλέον αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της συντρόφου του, Ιωάννας Σαρρή.

«Είχε γίνει ένα περιστατικό στη Σάμο που έλεγαν ότι ακύρωσα τη συναυλία – που όντως την ακύρωσα – γιατί είχα πάθει αιμάτωμα στον λαιμό. Όταν παθαίνεις αιμάτωμα στον λαιμό, αν τραγουδήσεις 5 λεπτά παραπάνω, μπορεί να χάσεις και τη φωνή σου», αναφέρει ο Γιώργος Σαμπάνης.

«Όντως αναγκάστηκα να τα πληρώσω όλα εγώ και να την ακυρώσω τη συναυλία. Έγραψαν διάφορα τότε. Ήταν πολύ προσβλητικό και κακό για τον επιχειρηματία», τόνισε ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Σαμπάνης ρωτήθηκε και για τη φημολογούμενη – προ μηνών – εγκυμοσύνη της συντρόφου του και είπε χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο, γιατί σε παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς σου και σου λένε: συγχαρητήρια, εμείς γιατί δεν το μάθαμε; Και καλά οι γονείς… οι παππούδες; Που είναι σε προχωρημένη ηλικία και περιμένουν πώς και πώς να κάνεις ένα παιδί; Εκεί τι λες; Είναι λίγο περίεργο».

Ο συνθέτης και τραγουδιστής αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί κάνοντας μια ειδική μνεία στον Γιώργο Μαζωνάκη τονίζοντας πως «οταν έφυγα από την πρώτη μου δισκογραφική και πήγα στη δεύτερη, ήταν ο μόνος καλλιτέχνης που πήρε τα τραγούδια μου, με κράτησε ζωντανό και με στήριξε γνωρίζοντας ότι έχω πρόβλημα. Το Δύσκολα Φεγγάρια ήταν το τραγούδι της ζωής μου».

«Για τον Πασχάλη Τερζή δεν μπορώ να πω κάτι. Τον εκτιμώ υπερβολικά. Είμαι πολύ τυχερός που έχει πει δύο τραγούδια μου, το “Δεν θα μου πεις εμένα” έγινε μάλιστα επιτυχία σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Δεν τον γνωρίζω, δεν είχα την τύχη. Τον είδα μία φορά στο στούντιο, πέρασα καταπληκτικά μαζί του. Είναι πολύ ευγενής. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι το τραγούδι το είπε μία φορά. Αυτό που ακούτε είναι το live μία φορά. Σοκαριστικός τραγουδιστής. Θεωρώ ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος από το λίγο που τον ξέρω. Είναι πολύ δοτικός. Πολλές φορές έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω μαζί του για να του δώσω στίχους, να του γράψω τραγούδια αλλά είναι κάθετος στο γεγονός ότι δεν θέλει να βγάλει άλλα τραγούδια δυστυχώς. Είναι μεγάλο πλήγμα, όλοι τον ψάχνουν φαντάζομαι», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Σαμπάνης.

