Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θα κάνουμε την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνίστρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κριτική άσκησε στην αυτοδιοικητική αντίληψη της ΝΔ και ποιες ενισχύσεις του θεσμού χαρακτήρισε απαραίτητες

-

Το στρατηγικό όραμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, ανεξάρτητη, που δεν θα λειτουργεί ως το “μακρύ χέρι” του εκάστοτε “Μεγάρου Μαξίμου”, αλλά με ενισχυμένες αρμοδιότητες και επαρκείς πόρους θα αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε ημερίδα για την αυτοδιοίκηση, που διοργάνωσε το Iνστιτούτο InSocial.

«Δικό μας όραμα είναι η κεντρική κυβέρνηση να αφουγκράζεται τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να σχεδιάζει για τις πόλεις και τις περιφέρειες του αύριο μαζί σας και όχι ερήμην σας» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Στις εκλογές του Οκτωβρίου είδαμε την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να ποδηγετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρούσε –και το έλεγε δημόσια– ως προαπαιτούμενο την πολιτική συγγένεια περιφερειαρχών και δημάρχων με τη Νέα Δημοκρατία για να εξασφαλίζεται, όπως δήλωνε κυνικά, ο καλύτερος συντονισμός κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης. Ξέχασε, όμως, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα αυτή η συνεργασία δεν εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Είναι υποχρέωσή του. Οι πολίτες αποδοκίμασαν στην κάλπη αυτήν την αλαζονική και βαθιά παλαιοκομματική νοοτροπία, δίνοντας σε πολλές περιπτώσεις πρόκριμα σε αυτοδιοικητικά σχήματα, που απαντούσαν στις σύγχρονες απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, για πόλεις και περιφέρειες ανθρώπινες, ανθεκτικές και βιώσιμες», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Στο ερώτημα αν χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη τοπική αυτοδιοίκηση, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές: ναι, χρειαζόμαστε πιο ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, που θα κάνει πράξη το νέο κύμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα. Μια αυτοδιοίκηση που θα πρωταγωνιστήσει στην ψηφιακή σύγκλιση, την ενεργειακή δημοκρατία, την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Και θέλω από αυτό εδώ το βήμα να σας καλέσω να διαμορφώσουμε μαζί το εθνικό σχέδιο για την ενδυνάμωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης» προσδιόρισε ως κεντρικό στόχο ο κ. Ανδρουλάκης.

Με οδηγό την ορθή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι δύο βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στις παρακάτω προσπάθειες:

υλοποίηση του «πράσινου» μετασχηματισμού των πόλεων με αιχμή ένα ολοκληρωμένο, διατομεακό πρόγραμμα για την πράσινη μετάβαση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις πόλεις – ανεξαρτήτως μεγέθους ή πληθυσμού – να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά εργαλεία. Με έμφαση στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και της ηλεκτροκίνησης, στην εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων.

ενδυνάμωση της αστικής ανθεκτικότητας μέσα από την υλοποίηση έργων και δράσεων, που θα καθιστούν τις υποδομές των πόλεων περισσότερο ασφαλείς και ανθεκτικές, ιδίως τώρα που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μεγαλώνουν και εμφανίζονται συχνότερα.

προώθηση σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων με προτεραιότητα στην ανακύκλωση αλλά και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων.

αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την περαιτέρω ενίσχυση, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δημοτικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και τη λειτουργική διασύνδεση τους με τις κρατικές προνοιακές δομές και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση να καθίσταται ο κύριος φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Και τέλος

Και τέλος εκσυγχρονισμός σημαντικών δικτύων και υποδομών (ύδρευσης, άρδευσης, οπτικών ινών, οδικού δικτύου κλπ) των δήμων και των περιφερειών.

«Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαφημίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται ακόμα με μνημονιακούς όρους. Συνεχίζεται η στρεβλή εφαρμογή του Ν. 3852/2010. Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2024 προβλέπει δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και των φυσικών καταστροφών. Σε αυτές τις παρεμβάσεις οι δήμοι είναι απόντες. Υπενθυμίζεται ότι για το 2024, δεν προβλέπονται ούτε τα 25 εκατ., που υπήρχαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ.

«Στις εκλογές της ΚΕΔΕ χρειάζεται μια ισχυρή φωνή, που θα μπορεί να συγκρουστεί με την κεντρική κυβέρνηση όποτε υπονομεύει την ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης και όχι μια ΚΕΔΕ “μακρύ χέρι” του κ. Μητσοτάκη» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – ΔΝΤ: Ο Ζελένσκι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του

ΗΠΑ – Ρεπουμπλικάνοι: Ο Τραμπ είναι το απόλυτο φαβορί για το χρίσμα

Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα