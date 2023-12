Κόσμος

Κούρδος βουλευτής προς Φιντάν: Πιέστε την Ελλάδα για την υπόθεση Μπουγιουξού

Το φιλοκουρδικό κόμμα θεωρεί δολοφονία την αποτροπή εισόδου χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και ζητά Ελληνοτουρκική ρήξη για το ζήτημα.

Πιέσεις προς την Ελλάδα ζητά από τον Φιντάν βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας, επικαλούμενος δήθεν δολοφονία Τούρκου πολίτη από Έλληνες στρατιώτες.

Να ασκήσει πιέσεις στην Ελλάδα ζητά από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ο βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος Kocaeli Ομέρ Γκεργκερλίογλου, με αίτημα η χώρα μας να δώσει εξηγήσεις για την φερόμενη δολοφονία του Τούρκου πολίτη Μπαρίς Μπουγιουξού από Έλληνες στρατιώτες, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει ακτοπλοϊκά διά της Κω, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εξωτερικών αρκέστηκαν να απαντήσουν γραπτώς στο ερώτημα του βουλευτή, αναφέροντας ότι στις 7 Μαρτίου 2023 υπέβαλαν αίτημα στο ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης με το οποίο ζητούσαν πληροφορίες και έγγραφα για το ζήτημα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου ο βουλευτής σχολίασε τις απαντήσεις τους ως εξής: «Ο Bar?s Buyuksu δολοφονήθηκε, έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα η Ελλάδα δεν έχει δώσει κάποια απάντηση. Ο Bar?s Buyuksu προσπάθησε να περάσει από την Τουρκία προς την Ελλάδα στις 22 Οκτωβρίου 2022 και τον συνέλαβαν οι Έλληνες στρατιώτες στον Έβρο [σ.σ. πρόκειται πιθανώς για λανθασμένη αναφορά στον Έβρο, αντί για την Κω]. Σύμφωνα με τα λεγόμενα Παλαιστινίων προσφύγων που τον συνόδευαν, τον κακομεταχειρίστηκαν πολύ άσχημα, τον βασάνισαν, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και πέταξαν το πτώμα του σε μια βάρκα στην τουρκική πλευρά. […] Τώρα είναι Δεκέμβριος, έχουν μεσολαβήσει 9 μήνες και δεν υπάρχει καμία απάντηση από την Ελλάδα. Αυτό είναι αδύνατον. […] Η Ελλάδα πρέπει να δώσει μια απάντηση, η οικογένεια δεν μπορεί να περιμένει άλλο. [,…] Εγώ, ο Omer Faruk Gergerlioglu, βουλευτής του Kocaeli, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τα δικαιώματα του Bar?s Buyuksu, που δολοφονήθηκε βάναυσα».

