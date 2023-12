Πολιτική

Γαλλική ιστοσελίδα για Καϊλή: “Ξέπλυνε” τη δωροδοκία αγοράζοντας ακίνητο

Τι αναφέρει στο ρεπορτάζ του το διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης της Γαλλίας, επαναφέροντας το ζήτημα της εμπλοκής της.

Υπό τον τίτλο “«Έχω πολλά χρήματα, αλλά δεν ξέρω τι να τα κάνω»: Ένα διαμέρισμα που αγοράστηκε με μετρητά στην καρδιά του Qatargate” και με υπογραφή του Yann Philippin, η γαλλική ενημερωτική ιστοσελίδα Mediapart επανέρχεται, στη συνδρομητική της έκδοση, με “νέες αποκαλύψεις”, όπως υποστηρίζει, σχετικά με την υπόθεση Qatargate σε συνεργασία –όπως αναφέρει– με το δημοσιογραφικό δίκτυο European Investigative Collaborations (EIC), στη βάση “εμπιστευτικών εγγράφων”, στα οποία είχε πρόσβαση και η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 Θανάσης Τσίτσας, το σχετικό ερευνητικό ρεπορτάζ επικεντρώνει στην αγορά διαμερίσματος, το οποίο κατέχουν εξ ημισείας η ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της, με συμβόλαιο αγοράς έναντι 650.000 ευρώ που υπογράφηκε στις 13 Οκτωβρίου 2022, ενάμιση μήνα πριν από την έναρξη του σκανδάλου «Qatargate» και τις εις βάρος τους κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, οι Βέλγοι αστυνομικοί από το Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή της Διαφθοράς υποπτεύονται σήμερα ότι ο Francesco Giorgi είχε εκμεταλλευτεί την αγορά του διώροφου διαμερίσματος για να ξεπλύνει μέρος των μετρητών που έλαβε από το Κατάρ, το Μαρόκο και τη Μαυριτανία, με αντάλλαγμα επιχειρήσεις επιρροής και διαφθοράς εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Το δημοσίευμα εξιστορεί τη διαδικασία αγοραπωλησίας, και καταλήγοντας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της δεν έχουν ανακριθεί ακόμη για αυτή την ενέργεια από αστυνομικούς του Κεντρικού Γραφείου για την Καταστολή της Διαφθοράς . «Δεν υποβλήθηκα σε ακρόαση για αυτό το θέμα, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω», μας απάντησε η ίδια η Εύα Καϊλή. Αντίστοιχα σε ερώτηση του EIC, ο δικηγόρος του Francesco Giorgi δεν απάντησε. Ερωτηθείσα πολλές φορές από το EIC, η κυρία που πούλησε το εν λόγω διαμέρισμα αρνήθηκε και αυτή να απαντήσει.

