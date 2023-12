Υγεία - Περιβάλλον

Ρέντης: Ακρωτηρίασαν το πόδι του αστυνομικού

Ακρωτηρίασαν το ένα πόδι του αστυνομικού που δίνει "μάχη" για τη ζωή τη ΜΕΘ. Το ιατρικό ανακοινωθέν.

Ακρωτηρίασαν το ένα πόδι του αστυνομικού που τραυματίστηκε βαρύτατα από ναυτική φωτοβολίδα που "καρφώθηκε" στο μηρό του.

Ο 31χρονος αστυνομικός ο οποίος δέχθηκε ευθεία βολή από όπλο με ναυτική φωτοβολίδα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας αμέσως μετά τον τραυματισμό του την περασμένη Πέμπτη, όπου παραμένει διασωληνωμένος σε μηχανική υποστήριξη.

Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής υπεβλήθη σήμερα σε ακρωτηριασμό αριστερού κάτω άκρου λόγω μη αναστρέψιμων ισχαιμικών βλαβών και εκτεταμένων μυϊκών νεκρώσεων στην περιοχή του τραύματος του μηρού και προς αποφυγή τοπικών σηπτικών και συστηματικών επιπλοκών και σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς. Παραμένει νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή και μηχανικό αερισμό. Υποστηρίζεται αιμοδυναμικά με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα και εξωνεφρική αιμοκάθαρση

