Προεδρική Φρουρά: Νέος ιστότοπος με αφορμή την 155η επέτειο από την ίδρυσή της

Γνωρίστε την ένδοξη ιστορία των Ευζώνων από το 1868 έως σήμερα.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας παρουσιάζει τον νέο ιστότοπο της Προεδρικής Φρουράς, με αφορμή την 155η επέτειο από την ίδρυσή της, στην ακόλουθη διεύθυνση: www.presidency.gr/menu-pf-arxiki/

Ο επισκέπτης μπορεί εκεί να ενημερωθεί για την ένδοξη ιστορία των Ευζώνων, να γνωρίσει τα μέρη της ευζωνικής στολής, να περιηγηθεί στα παραδοσιακά εργαστήρια κατασκευής των ευζωνικών στολών και των ξακουστών τσαρουχιών, να δει και να ακούσει το πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο, το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Αρωγοί σε αυτό το εγχείρημα μπορούν να σταθούν όσοι πολίτες επιθυμούν, αποστέλλοντας στην Προεδρία της Δημοκρατίας φωτογραφικό υλικό με ιστορική σημασία.

