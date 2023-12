Life

“Αρένα”: η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εφαρμογές της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη με ένα από τα τελειότερα ανθρωπόμορφα ρομπότ και αναλύσεις για τα τεχνολογικά άλματα, την βοήθεια στην καθημερινότητα και τους φόβους από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης..

-

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στην «ΑΡΕΝΑ» την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, η εκπομπή παρουσιάζει συνέντευξη με ένα από τα 5 τελειότερα ανθρωπόμορφα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο δίνει απαντήσεις που θα σοκάρουν και θα καθηλώσουν.

Η «ΑΡΕΝΑ» ταξίδεψε στην Μ. Βρετανία και συνάντησε την Αμίκα, το πιο εξελιγμένο ρομπότ Α.Ι. του είδους του και συνομίλησε μαζί του, ενώ τον δικό του χαιρετισμό στην Ελλάδα δίνει και το καλύτερο ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Ιαπωνία.

Ειδικοί επιστήμονες θέτουν σοβαρούς προβληματισμούς για την εξέλιξη του Α.Ι. και απαντούν αν πρέπει να μπει προσωρινό «φρένο» στην έρευνα μέχρι να τεθούν όρια βιοηθικής.

Ποιες είναι οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα μας και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο; Σε τι μπορεί πραγματικά να μας ωφελήσει;

H «ΑΡΕΝΑ» αποκαλύπτει αν κινδυνεύουν άμεσα επαγγέλματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και κατά πόσο μπορεί να αντικαταστήσει ακόμα και την ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα.

Τέλος, η εκπομπή ερευνά αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί, κάποια στιγμή, να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν τη δυνατότητα να της βάλουν πια όρια.

Απαντήσεις δίνουν ειδικοί καθηγητές από όλο τον κόσμο, αλλά και τα ίδια τα ρομπότ, ενώ στην εκπομπή παρεμβαίνει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής του ΜΙΤ και επικεφαλής της συμβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα.

Η «ΑΡΕΝΑ» με τη Μαρία Αναστασοπούλου την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 24:00, θα ερευνήσει και θα καταγράψει, για άλλη μια φορά, ζωντανά, την αθέατη πλευρά ενός σημαντικού και επίκαιρου θέματος, πάντα με τη συμμετοχή των τηλεθεατών μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Μάνος Φραγκιουδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου