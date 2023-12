Κοινωνία

Τέμπη: Συγκέντρωση συγγενών των θυμάτων έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Συγγενείς των θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Συγγενείς των θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και πλήθος κόσμου πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αυτή την ώρα, έξω από τη Βουλή.

Στην ανακοίνωσή τους οι οικογένειες των θυμάτων και οι επιζήσαντες της τραγωδίας, κάνουν λόγο για «απαξίωση» του συμβάντος και καλούν τα κόμματα να αποδώσουν τις πραγματικές ποινικές ευθύνες στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. «Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρούνται», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Πληγέντρων του Δυστυχήματος των Τεμπών

«Ο σύλλογος καλεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 στην πλατεία Συντάγματος εμπρός από το κοινοβούλιο, τα μέλη, τους φίλους και όλους τους πολίτες που θέλουν να συμπαρασταθούν, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για την απαξίωση που υφίσταται, εδώ και εννέα μήνες, το στυγερό έγκλημα της δολοφονίας των Τεμπών, από όλους τους φορείς.

Το μαύρο κουτί της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική βρέθηκε στα συντρίμμια των βαγονιών Στο τόσο αυταπόδειχτο έγκλημα, στο τόσο ομολογημένο έγκλημα, η απαξίωση του συμβάντος που συγκλόνισε την Ελλάδα και των ποινικών ευθυνών που παραμένουν ακόμα χαμηλά και σε κατηγορητήριο και σε πρόσωπα, σημαίνει ένα πράγμα: ΣΥΓΚΑΛYΨΗ.

Περιμένουμε από όλα τα κόμματα της Βουλής, να αποδώσουν τις πραγματικές ποινικές ευθύνες στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, για να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο. Οι υπηρέτες του λαού στο κοινοβούλιο να πράξουν το αυτονόητο, μην αφήνοντας αλλά συμφέροντα να τους επηρεάσουν και μην αφήνοντας την ατιμωρησία να νικήσει έναντι του δικαίου και της αλήθειας. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρούνται».

