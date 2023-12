Αθλητικά

Άρης - Λιετκαμπέλις: Σε τροχιά πρόκρισης οι “κιτρινόμαυροι”

Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και παραμένοντας ψύχραιμος, όταν πέντε λεπτά πριν από το φινάλε, έκανε δυναμική αντεπίθεση η αντίπαλός του, ο Αρης επικράτησε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, για την 11η αγωνιστική του Eurocup, επί της Λιετκαμπέλις με 69-60.

Επιτυχία που του προέκυψε μετά από τέσσερα συνεχή... στραβοπατήματα στη διοργάνωση (σ.σ. απέναντι Μπουργκ, Ουλμ, Τρέντο, Γκραντ Κανάρια) και του έδωσε την 4η φετινή ευρωπαϊκή νίκη του .

Σημείο αναφοράς για τους «κιτρινόμαυρους» στο ματς αποτέλεσαν οι περισσότερες προσπάθειες από τα 6.75 (σ.σ. είχαν 15/28 δίποντα και 10/35 τρίποντα). Κορυφαίοι για λογαριασμό τους στο παρκέ ήταν οι Ρόνι Χάρελ (18 πόντοι με 4/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα), Βασίλης Τολιόπουλος (16 πόντοι, 3 ασίστ), Ρομπέρτο Γκάλινατ (13 πόντοι, 2 ασίστ).

Θεατής του αγώνα, την ύστατη στιγμή, για τον Αρη ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης, λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς προσαγωγούς, ενώ δηλώθηκε στη 12άδα, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε ο εσχάτως αποκτηθείς, Τζόναθαν Σταρκ.

Κυριάρχησε στη ρακέτα (39 με 31 υπέρ της τα ριμπάουντ), στοίχισαν, όμως, τα 23 λάθη στη Λιετκαμπέλις, η οποία είχε πρώτο σκόρερ στο ματς τον Ντειβίντας Σιρβίντις (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 35-24, 47-44, 69-60

Με τον Μπλούμπεργκς να... συνδέεται με το καλάθι (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), ο Αρης προηγήθηκε με το... καλησπέρα με 5-2. Οι Ορελικ, Πόποβιτς έκαναν ‘αφεντικό’ στο παρκέ τη Λιετκαμπέλις στο 4’ (8-9), προβάδισμα που εξανέμισαν οι «κιτρινόμαυροι» , ‘τρέχοντας’ επιμέρους σκορ 16-7, με τους Γκάλινατ, Χάρελ, Τολιόπουλο, με συνέπεια να αποκτήσουν «αέρα» 8 πόντων (24-16) στο 13’.

Ο Πόποβιτς έριξε τη διαφορά στους 4 πόντους (24-20) για τη λιθουανική ομάδα, ο Αρης, όμως, με αποτελεσματικότερη άμυνα, εκμεταλλευόμενος, παράλληλα, τα λάθη των αντιπάλων του, ‘απάντησε’ με επιμέρους σκορ 11-7 και πήγε στο +12 (35-23), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.

Η Λιετκαμπέλις έκανε τη δική της αντεπίθεση και με επιμέρους σκορ 6-17 πλησίασε στο μισό καλάθι (41-40) στο 26’. «Ταΐζοντας» στο καλάθι τον Ντε Σόουζα, οι Θεσσαλονικείς ξέφυγαν εκ νέου με +5 (45-40), διαφορά που ο σέντερ από την Ανγκόλα έστειλε στο +7 (51-44), στο 31’.

Επιλέγοντας ζώνη στην άμυνα και με συνεχή τρίποντα από τους Μπίρτσεβιτς, Σιρβίντις, οι φιλοξενούμενοι, με επιμέρους σκορ 2-10, ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό και πήραν τα ηνία στο σκορ στο 35’ με 53-54.

Ο Αρης διατήρησε την ψυχραιμία του, με βολές (4/4) από τους Γκάλινατ, Τολιόπουλο και ένα δίποντο από τον Χάρελ, πήρε ξανά την κατάσταση στα χέρια του, προηγήθηκε με +5 (62-57), στο 37’ και έβαλε το... νερό στο αυλάκι για τη νίκη του.

Διαιτητές: Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία), Έντουαρντ Oυντιάνσκι (Μ. Βρετανία), Μάριο Μάγκιτς (Σλοβενία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Τολιόπουλος 16 (2), Καρ 3, Μπλούμπεργκς 5 (1), Φίλλιος, Μποχωρίδης 2 , Περσίδης, Ντε Σόουζα 8, Χάρελ 18 (4) , Μπάνκστον 4, Γκάλινατ 13 (3).

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Νέναντ Τσάνακ): Λελεβίτσιους 2, Στούνκις 2, Σλαβίνσκας, Μαλντούνας 1, Βάρνας 12 (1), Μπίρτσεβιτς 8 (2), Όρελικ 9 (3), Πόποβιτς 10, Σιρβίντις 16 (1).

