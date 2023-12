Πολιτισμός

Πάπας Φραγκίσκος: Θέλω να με θάψετε στην...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ο ποντίφικας δεν θέλει να ταφεί στο Βατικανό.

-

Σε συνέντευξή του στην μεξικανική τηλεόραση Ν+, ο πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να ταφεί εντός του Βατικανού, αλλά ότι ζήτησε να ενταφιαστεί στην βασιλική εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε, η οποία βρίσκεται κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης Τέρμινι. Στην εκκλησία αυτή βρίσκεται η βυζαντινή εικόνα της Παρθένου Σάλους Πόπουλι Ρομάνι, «υπέρ της Σωτηρίας του Ρωμαϊκού Λαού», μπροστά από την οποία ο πάπας γονατίζει και προσεύχεται όταν επιστρέφει από κάθε του ταξίδι.

«Θέλω να με θάψουν στην εκκλησία αυτή, λόγω της μεγάλης πίστης μου», είπε ο Φραγκίσκος. «Έχω ανάγκη να προσευχηθείτε για την υγεία μου, το γήρας δεν έρχεται ποτέ μόνο, δεν καλλωπίζεται, έρχεται όπως είναι, είναι ο εαυτός του», πρόσθεσε ο ποντίφικας. «Τα ταξίδια πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά γερνώντας ωριμάζεις, είναι ωραίο. Κάποιες φορές μου λένε ότι δεν έχω συναίσθηση της κατάστασης, διότι θέλω να κινούμαι, να κάνω πράγματα. Πιστεύω ότι είναι θετικό», πρόσθεσε.

Με αναφορά σε ενδεχόμενη του παραίτηση και στην επιστολή παραίτησης την οποία έχει υπογράψει και παραδώσει στον πρώην πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Ταρτσίζιο Μπερτόνε -αν ποτέ χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί- ο Φραγκίσκος πρόσθεσε: «Προς το παρόν δεν το έχω σκεφθεί. Είδα το θάρρος του Βενέδικτου, όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, προτίμησε να πει "φτάνει" και αυτό για μένα λειτουργεί θετικά, ως παράδειγμα. Ζητώ από τον Kύριο να πει "όχι", κάποια στιγμή, αλλά όταν Εκείνος το επιθυμεί»

Σε σχέση, εξάλλου, με τον νέο Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, ο συμπατριώτης του και άγιος πατέρας των Καθολικών δήλωσε: «Πρέπει να ξεχωρίζουμε ανάμεσα στο τι λέει ένας πολιτικός κατά την προεκλογική περίοδο και το τι θα κάνει πραγματικά μετά. Διότι μετά έρχεται η στιγμή των αποφάσεων και της συγκεκριμένης δράσης».

Ο Φραγκίσκος επιβεβαίωσε, τέλος, ότι μετά τον θάνατο του πάπα Βενέδικτου, οι εσωτερικοί του εχθροί έγιναν πιο σκληροί ενώ αποκάλυψε ότι «η σχέση του με τον Βενέδικτο ήταν ιδιαίτερα στενή και πολλές φορές ζητούσε την γνώμη και τις συμβουλές του».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου