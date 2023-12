Οικονομία

Γιορτές - έξοδοι για φαγητό: Συμβουλές από την ΕΕΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συστάσεις απευθύνει η ένωση στους κατναλωτές για να αποφύγουν φαινόμενα εξαπάτησης και αισχροκέρδειας.

-

Ενόψει των εξόδων των καταναλωτών τις γιορτινές ημέρες και με αφορμή δημοσιεύματα για παραβατικές πρακτικές κάποιων εστιατορίων και καταστημάτων εστίασης, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ΕΕΚΕ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Επισημαίνουμε ποιες είναι οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων αυτών:

Το είδος των ελαίων και η χρήση τους

Η ένδειξη « κατεψυγμένο » κατά περίπτωση

Οι ενδείξεις « προμαγειρευμένο » ή « προτηγανισμένο », κατά περίπτωση

Οι ενδείξεις « προϊόν Π.Ο.Π. » (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή « προϊόν Π.Γ.Ε. » (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.

Προκειμένου για προσυσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, χυμοί, σόδες, ανθρακούχα νερά) η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε προσυσκευασίας σε ml .

Ειδικότερα για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς να είναι εμφανής η προσυσκευασία τους, η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην επισήμανση (ετικέτα) των εν λόγω οίνων ή των αλκοολούχων ποτών.

Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν».

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

Για έλλειψη ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος και

και Για παραπλανητική-ανακριβή αναγραφή προϊόντος, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά είδος

Τέλος οι καταναλωτές μπορούν πάντα να επικοινωνούν με την ΕΕΚΕ υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελίας: https://www.eeke.gr/epikinonia/kataggelies

Ιστοσελίδα: https://www.eeke.gr

e-mail: info@eeke.gr

Τηλέφωνο: 210-8817730

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Ο Πούτιν θα διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος

Ακίνητα: επτά αλλαγές στην αγορά τους

Βάρη: ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτι εξαμελούς οικογένειας (εικόνες)