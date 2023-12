Πολιτισμός

ΕΕΣ: Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την Σόνια Θεοδωρίδου

Η διεθνούς φήμης σοπράνο θα ταξιδέψει το κοινό με γνωστές μελωδίες και τραγούδια που θα μετατραπούν σε ευχές αγάπης και ελπίδας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο των εορταστικών του εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα, διοργανώνει μία ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη μουσική συναυλία, ένα κοντσέρτο για την αγάπη και την Ειρήνη, με τη διεθνούς φήμης Σοπράνο, Σόνια Θεοδωρίδου, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας το κοινό θα ταξιδέψει νοερά με ευρέως γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια που θα μετατραπούν σε ευχές αγάπης και ελπίδας και θα αποσταλούν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προς πάσα κατεύθυνση. Εξαιρετικές ερμηνείες συνδυασμένες με multimedia τεχνικές και ψηφιακά σκηνικά θα δημιουργήσουν μία μαγική εορταστική ατμόσφαιρα ενισχύοντας το μήνυμα των τραγουδιών. Πρόκειται για μία μοναδική συναυλία για όλη την οικογένεια.

Στη μεγάλη συναυλία του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχει η ορχήστρα Sonus Amantes, η Γυναικεία Χορωδία του ΕΕΣ, το γυναικείο σύνολο «Πολύμνια», η Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» και η παιδική χορωδία δημοτικού σχολείου «Παιδαγωγική». Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, το Τρίτο Πρόγραμμα και το Κανάλι 1 του Πειραιά.

Στόχος της συναυλίας είναι να αναδειχθεί ότι η εθελοντική ανιδιοτελής προσφορά στο συνάνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στην χορήγηση υλικών αγαθών για την ανακούφιση βιοτικών αναγκών του, αλλά και σε στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ως ανάσα ψυχικής ανακούφισης.

Ώρα προσέλευσης αυστηρά 10:45. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

