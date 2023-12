Κοινωνία

Νεκρό γαϊδούρι σε τροχαίο - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του

Γιατί συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του γαϊδουριού, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο, στην Πρέβεζα.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ιδιοκτήτη γαϊδουριού, προχώρησαν οι Αρχές, μετά το τροχαίο που προκάλεσε το ζώο, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον δήμο Ζηρού, στην Πρέβεζα, όταν το γαϊδούρι βγήκε στο δρόμο, με αποτέλεσμα διερχόμενος οδηγός να το χτυπήσει.

Από τη σύγκρουση πέθανε το ζώο και το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές καταστροφές.

Ο ιδιοκτήτης του γαϊδουριού συνελήφθη κατηγορούμενος για διατάραξη της ασφάλειας της οδικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

