Αθλητικά

Super League - Διαιτητές: τέλος η αποχή, ξεκινά και πάλι το πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League, μετά την απόφαση αναστολής της αποχής των διαιτητών. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τους ξένους διαιτητές.

-

Επιστροφή στο γήπεδο αποφάσισαν οι διαιτητές της Σούπερ Λίγκας και κατά συνέπεια οι αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν κανονικά.

Η «επανάσταση» διήρκεσε μια εβδομάδα, με τους διαιτητές να αναστέλλουν την κινητοποίησή τους μετά (και) από την πίεση που δέχθηκαν από την ΕΠΟ για να επιστρέψουν.

Οι ρέφερι συνεδρίασαν το απόγευμα της Τετάρτης και αποφάσισαν, ως κίνηση καλής θέλησης κι ενόψει και του ραντεβού με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη (18/12), αναστολή της αποχής που είχαν αποφασίσει.

Λίγη ώρα αργότερα και μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι «δημοσιεύματα που αναφέρονται στη μη περαιτέρω έλευση ξένων διαιτητών στην Ελλάδα λόγω σχετικής απόφασης της UEFA, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση».

Ειδήσεις σήμερα:

POS σε ακόμα 35 κλάδους της οικονομίας

Κακοκαιρία - Παρασκευή: καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί βοριάδες και βουτιά της θερμοκρασίας

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)