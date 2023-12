Κοινωνία

Κορωπί: Φωτιά σε υπόγειο σπιτιού

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που δίνουν "μάχη" να σώσουν τους υπερκείμενους ορόφους.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στον Δήμο Κρωπίας Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο διπλοκατοικίας επί της οδού Σπύρου Δάβαρη στον δήμο Κρωπίας Αττικής.

Για την κατάσβεσή της έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και προσπαθούν να σώσουν τους υπερκείμενους ορόφους.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

