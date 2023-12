Κοινωνία

Αθήνα: Σορός άνδρα βρέθηκε σε φλεγόμενη αποθήκη

Τραγωδία με θύμα έναν άνδρα, που βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στην Αθήνα.

Την σορό ενός άνδρα εντόπισε η Πυροσβεστική κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. 'Αννης στο Βοτανικό.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 19:15 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και για την κατάσβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι περίπου 40 ετών και πιθανότατα αλλοδαπός, ενώ έφερε εμφανή εγκαύματα στο σώμα του.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, επί της οδού Αγ. Άννης, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 13, 2023

«Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, επί της οδού Αγ. Άννης, στην Αθήνα, κατά τις βραδινές ώρες, σήμερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δεκαπέντε (15) πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό Σώμα.

