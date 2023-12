Οικονομία

“Καλάθι του Άι Βασίλη”: Ποια παιχνίδια περιλαμβάνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πρεμιέρα" αύριο για το "καλάθι του Άι Βασίλη". Οι κατηγορίες παιχνιδιών που θα περιλαμβάνει.

-

«Πρεμιέρα» αύριο για το «καλάθι του 'Αη Βασίλη». Αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των γιορτών.

Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώλησης το ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα με τις τιμές θα αποστέλλεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και θα ελέγχεται για να διαπιστωθεί αν τηρείται ο νόμος περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Οι κατηγορίες, όπως ίσχυαν πέρυσι, είναι οι εξής:

Επιτραπέζια / Παζλ

Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

Βρεφικά παιχνίδια

Φιγούρες δράσης

Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

Οχήματα - Τηλεκατευθυνόμενα

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

Λούτρινα

Μουσικά παιχνίδια.