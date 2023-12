Κοινωνία

Τροχαίο - Ολυμπιακό Χωριό: Βαν παρέσυρε αστυνομικούς και τους εγκατέλειψε

Ο οδηγός του βαν εγκατέλειψε τους αστυνομικούς τραυματισμένους στην άσφαλτο και εξαφανίστηκε.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ολυμπιακό Χωριό.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 12.00 το μεσημέρι ένα λευκό βαν παρέσυρε και εγκατέλειψε δύο αστυνομικούς που επέβαιναν σε μηχανή και κινούνταν επί της λεωφόρου Κύμης, στο ρεύμα προς Καλυφτάκη.



Οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο 401.

