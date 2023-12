Πολιτική

Καϊλή για δημοσιεύματα: Αγόρασα σπίτι με μισθούς και δάνειο

Η ευρωβουλευτής κάνει λόγο για καταιγίδα αποδεικτικών στοιχείων που την απαλλάσσουν από κάθε υπαιτιότητα.

Απάντηση προς το γαλλικό δημοσίευμα το οποίο την παρουσιάζει να αγόρασε ακίνητο προς ξέπλυμα χρήματος δωροδοκίας έδωσε την Πέμπτη η Εύα Καϊλή, εκδίδοντας δια των συνηγόρων υπεράσπισής της, Σβεν Μαρί, Κριστόφ Μαρσάν και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναλυτικό δελτίο Τύπου.

Η ευρωβουλευτής στο κείμενό της σημειώνει ότι το αντίτιμο αγοράς του ακινήτου προήλθε από τους μισθούς δικούς της και του συζύγου της και από δάνειο. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι ο Παντσέρι καταναγκάστηκε να την κατηγορήσει προς αθώωση άλλης ευρωβουλευτή, ότι στο σπίτι της ο Παντσέρι αποθήκευε προσωρινά τα παράνομα χρήματά του και ότι ως ευρωβουλευτής, εφήρμοζε απέναντι στο Κατάρ την ίδια πολιτική με κάθε άλλο παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά το δελτίο της αναφέρει:

«Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που η Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής, ενεπλάκη στην δίνη μίας πολιτικοδικαστικής περιπέτειας, που βαπτίστηκε από μέσα ενημέρωσης ως Qatargate. Μέσα σε αυτό το διάστημα κορυφαία μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν μέσα από την δικογραφία τα εξής:

1) Το επίσημο πόρισμα της έρευνας των μυστικών υπηρεσιών του Βελγίου ενέπλεκε στην υπόθεση γνωστή Βελγίδα ευρωβουλευτή, στενή συνεργάτιδα του Παντσέρι.

2) Στην αρχική του κατάθεση στις αρχές ο Παντσέρι ανέφερε ως εμπλεκόμενη επίσης την ίδια Βελγίδα ευρωβουλευτή και, όπως προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, κατόπιν πιέσεων και απειλών να διωχθούν η γυναίκα και η κόρη του, ο Παντσέρι ενέπλεξε την Εύα Καϊλή, “ξεχνώντας” την Βελγίδα ευρωβουλευτή

3) Οι διάλογοι –στην οικία– του Παντσέρι με τον Τζιόρτζι, που κατέγραψε η αστυνομία, αποδεικνύουν ότι ο Παντσέρι αποθήκευε προσωρινά, μέχρι να τα παραλαμβάνει ο ίδιος, μέρος των χρημάτων του και στην κατοικία στην οποία διέμεναν η Καϊλή με τον Τζιόρτζι. Συμπερασματικά, από τις νόμιμες ηχογραφήσεις αποδεικνύεται ότι τα χρήματα ανήκαν στον Παντσέρι. Ενισχυτικό αυτού του στοιχείου είναι ότι δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα της Εύας Καϊλή στα κατασχεθέντα χρήματα.

4) Από e-mail προκύπτει ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προέδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τότε αντιπρόεδρος Εύα Καϊλή λάμβανε κατευθύνσεις και εφάρμοζε την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Κατάρ και άλλες χώρες, στο πλαίσιο της ευρωκοινοβουλευτικής διπλωματίας. Συνιστά σκόπιμη παραπληροφόρηση το ότι η Εύα Καϊλή είχε προσωπική ατζέντα όσον αφορά το Κατάρ.

5) Παραιτήθηκε ο ανακριτής της υπόθεσης Μισέλ Κλάιζ, όταν ο Τύπος αποκάλυψε ότι ο γιος του με το γιο της άνω Βελγίδας ευρωβουλευτού έχουν κοινή εταιρία εμπορίας κάνναβης.

6) Σκιές αμφιβολίας κατακλύζουν την αμεροληψία του ανακριτού Μισέλ Κλάιζ, όταν κάποιος αναλογιστεί τα όσα συνέβησαν στην ανάκριση επί των ημερών του, με καθ’ υπόδειξην ομολογία του Παντσέρι ως μνημονεύεται ανωτέρω, απάνθρωπες συμπεριφορές, απομόνωση της Εύας Καϊλή.

7) Εφόσον ασκήθηκε δίωξη για σοβαρά αδικήματα, για ποιο λόγο δεν έγινε εγκαίρως έρευνα στο σπίτι της Βελγίδας ευρωβουλευτού, ούτε καν ανακρίθηκε έως σήμερα, παρότι υπόκειται στο Βελγικό δίκαιο και από τις τηλεφωνικές καταγραφές που διεξήγαγε η αστυνομία και τα μηνύματα του Παντσέρι προέκυψε η στενή συνεργασία τους; Υπάρχει καταιγίδα και άλλων στοιχείων που αποδεικνύουν την αθωότητα της Εύας Καϊλή, που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα δελτίο τύπου.

Ενώ καταρρέει η κατηγορία σε βάρος της Εύας Καϊλή, τα ίδια κέντρα διαρρέουν σε εφημερίδες αστείες πληροφορίες, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να δολοφονήσουν ηθικά την Εύα Καϊλή. Επ’ αυτών οι απαντήσεις μας είναι οι εξής:

α) Το σπίτι που αγοράσθηκε στις Βρυξέλλες αποκτήθηκε με διατραπεζικές χρηματικές καταβολές, προερχόμενες από δάνειο και τους μισθούς της Εύας Καϊλή και του πρώην συντρόφου της. Όλες οι άλλες ερμηνείες είναι συκοφαντικές.

β) Οι ευρωβουλευτές δέχονται αιτήματα ανθρώπων για την επίλυση προβλημάτων, που άπτονται στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, στο πλαίσιο αυτής της κοινότοπης πραγματικότητας που ονομάζεται πολιτική, προσπάθησε να βοηθήσει συμπολίτες της χωρίς ποτέ να λάβει ούτε 1 ευρώ, όπως έχει προκύψει από τον εξονυχιστικό έλεγχο των αρχών σε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.

γ) Ενώ βρισκόταν η Εύα Καϊλή στο Κατάρ, σε επίσημη αποστολή, έχοντας δίπλα της συνεργάτες της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, η οργανωτική επιτροπή του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου προσκαλούσε διάφορες πολιτικές προσωπικότητες για να παραβρεθούν στην τελετή έναρξης και στους αγώνες, έτσι απευθύνθηκαν στην Ευα Καϊλή για να μεταφέρει σχετική πρόσκληση στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ουδέποτε μπορούσε να διανοηθεί ότι στο μέλλον αυτό το περιστατικό θα ήταν… στοιχείο ενοχής της για ύποπτες σχέσεις με το Κατάρ. Εδώ η λογική σταματάει!»

