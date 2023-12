Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Χριστουγεννιάτικο "θαύμα" στο ΠΓΝ Πατρών! Το μωράκι γεννήθηκε πρόωρα και ζύγιζε 600 γραμμάρια.

Χριστουγεννιάτικο "θαύμα" στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών καθώς να μωράκι που γεννήθηκε πρόωρα και ζύγισε 600 γραμμάρια βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες νοσηλείας στη θερμοκοιτίδα.

Το αγοράκι, που είναι το τρίτο παιδί οικογένειας από την Κάτω Αχαΐα, γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου πρόωρα. Ήταν μόλις στην 23η εβδομάδα και 4 ημερών κύησης. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Νεογνών με επικεφαλής τον καθηγητή και διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής Γαβριήλ Δημητρίου προχώρησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να το κρατήσουν στη ζωή.

Τις 159 ημέρες που νοσηλεύτηκε στη Μονάδα χρειάστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος στα μάτια και στο Καραμανδάνειο για μία περιορισμένη χειρουργική επέμβαση.

Προχθές, Τρίτη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας το παρέδωσε στους γονείς του.

Πηγή: cretalive.gr

