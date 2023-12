Κοινωνία

Καταδίωξη στην Ιερά Οδό: Οδηγός μηχανής παρέσυρε διανομέα - Λιποθύμησε αστυνομικός

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ιερά Οδό το βράδυ της Πέμπτης. Πώς έγινε το σκηνικό.

Τροχαίο που προκάλεσε τον τραυματισμό διανομέα και τη λιποθυμία αστυνομικού έλαβε χώρα την Πέμπτη στην Ιερά Οδό.

Οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με διανομέα, ενώ ήταν υπό καταδίωξη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, καθώς δεν είχε σταματήσει σε σήμα για έλεγχο.

Ο οδηγός της μηχανής μπήκε ανάποδα στην Ιερά Οδό και συγκρούστηκε με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στα οποία προκάλεσε ζημιές.

Μετά τη σύγκρουση ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων ανέβασε παλμούς και λιποθύμησε την ώρα που του περνούσε χειροπέδες.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

