Ρέμος για Βέρτη: Δεν κάναμε ποτέ κολλητή παρέα (βίντεο)

Τι είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο "Πρωινό" ο Νίκος Βέρτης για την φιλία του με τον Αντώνη Ρέμο

Ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε και στις φιλίες μέσα από τον χώρο και ειδικότερα, για την παρέα που έκανε με τον Νίκο Βέρτη.

Ο Νίκος Βέρτης σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Πρωινό είχε πει πως «Έκανα πολλή παρεά για δύο χρόνια με τον Αντώνη Ρέμο, αλλά χαθήκαμε λόγω της εργασιομανίας μου. Θεωρούσα ότι δεν έχω λόγο να γυρνάω σε μαγαζιά. Ίσως στο μέλλον ξαναβρεθούμε και ξανακάνουμε παρεά».

Δίνοντας τη δική του απάντηση ο Αντώνης Ρέμος είπε πως «με τον Νίκο ουσιαστικά δεν κάναμε ποτέ παρέα – παρέα, κολλητή. Ήμασταν μέσω κοινής παρέας, έτσι κάναμε παρέα. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που ήταν κοινοί μας φίλοι. Πήγαινα στο μαγαζί του και πηγαίνω, όποτε μπορώ και αυτός έχει έρθει μια φορά στο μαγαζί απ’ ότι θυμάμαι. Αλλά δεν ήμασταν ποτέ παρέα», είπε χαρακτηριστικά.

«Παρέα ξέρεις τι θα πει. Να είσαι παρέα. Να βγαίνεις και τα λοιπά. Σε κάποιες εποχές και στιγμές ήταν λίγο πιο κολλητή η παρέα μας, πήγαμε πέντε φορές στο σπίτι του και ήρθε και αυτός στο δικό μας. Έτσι όμως, σίγουρα από εκεί και πέρα έχει ο καθένας τη ζωή του και τη δουλειά του. Ο καθένας μας πρέπει να κοιτάξει την πορεία του και μέσα σε αυτό το πράγμα έκανε και αυτός τις δουλειές του, είχε τον δικό του δρόμο, όπως και εγώ έχω τον δικό μου δρόμο. Εντάξει, πάλι μιλάμε όποτε θα βρεθούμε», πρόσθεσε.

«Εννοείται ότι τον αγαπώ, τον εκτιμώ και χαίρομαι που έχει και αυτός τις επιτυχίες του και έχει στήσει τη δική του, πολύ μεγάλη, πορεία μέσα στον χώρο. Τον αγαπάνε πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Να είναι καλά, να είναι γερός και του εύχομαι να κάνει ένα παιδάκι σύντομα. Γιατί, Νίκο μου, περνάει ο καιρός και δε γυρίζει πίσω κάθε χρονιά που φεύγει! Οπότε χάνεις στιγμές! Εγώ την Ελενίτσα μου, δόξα τω Θεώ, στα 45 την έκανα, αυτή τη στιγμή είναι 8 χρονών άρα και γω να πούμε πως είμαι 53 χρονών» συμπλήρωσε, επίσης, ο Αντώνης Ρέμος στη νέα ραδιοφωνική του συνέντευξη.





