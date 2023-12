Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Διαρρήξεις: Απαγωγέας ήταν μέλος της σπείρας με τα αντίγραφα κλειδιών

Καταδικασμένος για απαγωγή παιδιού που προκάλεσε σάλο στο πανελλήνιο, είναι ο ένας από τους πέντε που προφυλακίστηκαν. Πως λειτουργούσε η "βιοτεχνία" που είχε στήσει η συμμορία.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι πέντε κατηγορούμενοι που «ξάφριζαν» διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση κλειδιών ασφαλείας τα οποία αντέγραφαν σε ειδικό «εργαστήριο», αφού προηγουμένους παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ενοίκων τους βιντεοσκοπώντας κυρίως με τα κινητά τους τηλέφωνα τους τύπους των κλειδιών που χρησιμοποιούσαν. Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες (με καταγωγή από τη Γεωργία και την Αρμενία) είναι ένας 45χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση απαγωγής 6χρονης, το 2002, στη Θεσσαλονίκη.

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να διέπραξε τέσσερις διαρρήξεις - κλοπές, με τη συνολική λεία να περιλαμβάνει μετρητά ύψους 171.850 ευρώ, όπως επίσης κοσμήματα. Σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε πομπούς της ΕΛ.ΑΣ. και παράνομη οπλοκατοχή.

Στις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, οι κατηγορούμενοι (44, 45, 27, 37 και 28 ετών) αποδέχθηκαν, κατά περίπτωση, μέρος των πράξεων τους. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επέλεγαν «στόχους», συνήθως κοντά σε λαϊκές αγορές, εκμεταλλευόμενοι την πρωινή απουσία των ενοίκων. Οι ίδιοι είχαν στήσει «εργαστήρι» αντιγραφής κλειδιών ασφαλείας σε διαμέρισμα στην Πολίχνη, όπου «εκπαιδεύονταν» σε πρακτικές και μεθοδολογίας απασφάλισης θυρών δίχως να αφήνουν ίχνη παραβίασης.

Η εμπλοκή στην πολύκροτη υπόθεση απαγωγής της 6χρονης

Όπως προέκυψε, ο 45χρονος (εκ των συλληφθέντων) είχε εμπλακεί τον Απρίλιο του 2002 στην πολύκροτη υπόθεση απαγωγής 6χρονης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Μαζί με δύο συνεργούς του και κρατώντας όπλα είχαν απαγάγει την ανήλικη την ώρα που ο πατέρας της την πήγαινε σχολείο, προκαλώντας τροχαία ατύχημα. Οι τρεις δράστες κράτησαν επί 26 ημέρες όμηρο την ανήλικη, ζητώντας 3 εκατ. δραχμές για να την απελευθερώσουν. Επικοινωνούσαν με τον πατέρα της 6χρονης μέσω κινητών τηλεφώνων και η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης κατάφερε να εντοπίσει το στίγμα των κινητών τους κι έτσι έφτασε στα ίχνη τους, απελευθερώνοντας την ανήλικη.

Ο 45χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 19 ετών, την οποία εξέτισε.

