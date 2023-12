Κόσμος

Τουρκικός Τύπος: Όσο οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τους Κούρδους, χάνουν εμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δημοφιλής εφημερίδα της Τουρκίας εκτιμά ότι η γειτονική χώρα βρίσκεται σε θέση ισχύος να απειλεί τις ΗΠΑ με ρήξη.

-

Σε άρθρο του με τίτλο «Οι ΗΠΑ έχασαν την Τουρκία», ο αρχισυντάκτης της ημερήσιας εφημερίδας της Άγκυρας Μιλλιέτ Οζάι Σέντιρ υποστηρίζει ότι «είναι πιο εύκολο να ξαναγίνουμε φίλοι με την Ελλάδα, παρά με την Αμερική, με την οποία υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης».

Υποστηρίζει ότι «για την κοινή γνώμη, οι ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό ο μεγαλύτερος εχθρός. Μεταξύ των σχεδίων της Ουάσιγκτον στην περιοχή περιλαμβάνεται και η διχοτόμηση της Τουρκίας. Από αυτό το σημείο και μετά, δεν μπορεί να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ».

Γράφει επίσης: «Αν ο αμερικανός πρέσβης Φλέικ πιστεύει ότι επειδή οι Τούρκοι είναι σε καλό δρόμο με τους Έλληνες, θα συμβεί το ίδιο με αυτούς, τότε κάνει λάθος.

Ο τουρκικός λαός δεν έχει ξεχάσει ποτέ ότι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο M?zouri προστάτευσε τον ελληνικό στρατό όταν ήρθε στη Σμύρνη, ή ότι η δύναμη Hammer βοήθησε την τρομοκρατική οργάνωση τη δεκαετία του 1990.

Επομένως, μπορούμε να ξαναγίνουμε φίλοι με την Ελλάδα, αλλά προκειμένου οι ΗΠΑ να κερδίσουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του τουρκικού λαού, πρέπει πρώτα να συμπεριφερθούν ως πραγματικοί σύμμαχοι.

Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να σταματήσει τα γυμνάσια στην Τουρκία και να σταματήσει να συνεργάζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο Αμερικανός πρέσβης θα πρέπει επίσης να εξετάσει την πιθανότητα ότι η Τουρκία μπορεί μια μέρα να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως σύμμαχος»

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου μεταδίδει ότι σύμφωνα με όσα γράφει ο Οζάι Σέντιρ, «στο παρελθόν, το ΝΑΤΟ ήταν μια διασφάλιση για την Τουρκία, σήμερα η Τουρκία είναι η διασφάλιση για το ΝΑΤΟ.

Μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, αυτή την εβδομάδα η Wall Street Journal έγραψε για την άθλια κατάσταση όλων των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η κατάστασή τους είναι απόλυτα τραγική!

Εάν δεν υπήρχαν οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν καν ούτε ένας ‘χάρτινος τίγρης’ σε όλη την Ευρώπη...».

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξέφρασαν χθες την αντίδρασή τους για τις κοινές ασκήσεις μεταξύ του συριακού παραρτήματος της τρομοκρατικής οργάνωσης και των ΗΠΑ.

Το μήνυμα αυτό προς την Ουάσιγκτον θα πρέπει να γραφτεί με κάποια σαφήνεια.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουν είναι ότι η δήλωση έγινε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως γνωρίζουν πολύ καλά και οι ΗΠΑ, η Τουρκία έχει το βαθμό, τα ονόματα, ακόμη και την κατάσταση των πυρομαχικών των Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στην αυτοκινητοπομπή Mazlum Abdi.

Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι η Ουάσιγκτον έχει εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουργίας του Κουρδιστάν με την οικογένεια Barzani και προσπαθεί να εγκαθιδρύσει ένα τρομοκρατικό κράτος του PKK υπό την ηγεσία του Mazlum Abdi, που είναι το τσιράκι των τρομοκρατών.

Το Πεντάγωνο είναι επίσης η πηγή των ειδήσεων για την οικογένεια Barzani στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Είναι μεγάλο λάθος αν πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα παραμείνει θεατής σε αυτή την κατάσταση ή αν πιστεύει ότι οι 900 Αμερικανοί στρατιώτες στη Συρία θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Ίσως να κάνουν μια ζημιά, αλλά ο λόγος, που αυτοί οι περίπου 900 Αμερικανοί στρατιώτες μπορούν και παραμένουν στη Συρία, είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει να φέρεται σαν σύμμαχος. Η ιδέα της προσπάθειας δημιουργίας ενός στρατού από τρομοκράτες δεν είναι μια καλή ιδέα. Αυτό προσπαθούν οι ΗΠΑ.

Oύτε είναι μια καλή απόφαση να μην πουλάς F-16 στην Τουρκία την ώρα που εξαρτάσαι από αυτήν για την άμυνα του ΝΑΤΟ».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία δυστυχήματα: τρεις νεκροί στους δρόμους της Αττικής

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους δικαιούχους

Καβούρι: Ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας (εικόνες)